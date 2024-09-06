Костин оценил итоги Восточного экономического форума

Политолог прокомментировал заявления, сделанные президентом

По каким направлениям будет развиваться российский Дальний Восток? Почему Москва предлагает переговоры с Киевом на основе Стамбульских договорённостей? И какой сигнал послал американцам Владимир Путин шуткой о поддержке Камалы Харрис?

Итоги Восточного экономического форума и заявления, сделанные президентом, Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Если мы посмотрим на ВЭФ, на пленарное заседание, там, например, был премьер-министр Малайзии. У России очень хорошо развиваются отношения с Вьетнамом, с другими странами региона", - сказал он.

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