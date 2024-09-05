Памфилова рассказала о подготовке к выборам

В большинстве регионов голосование стартует уже завтра

8 сентября, в Единый день голосования, в России пройдут выборы разного уровня. О готовности Центризбиркома рассказала его глава Элла Памфилова.

Она напомнила, что в большинстве регионов голосование стартует уже завтра и продлится три дня. В 21-м регионе будут выбирать губернаторов, а в Москве - депутатов городской думы. Жителям 25-ти субъектов федерации доступен дистанционный формат волеизъявления.

Отдельно Памфилова рассказала о процессе голосовании в приграничных районах. Так, в Курской области почти треть избирателей уже исполнила свой гражданский долг в ходе досрочного этапа. Основной приоритет - безопасность.

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