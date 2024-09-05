Друг рассказал о последнем разговоре с Шатуновым

6 сентября артисту исполнился бы 51 год

Солиста легендарной группы "Ласковый май" нет уже два года. Юрий Шатунов скончался в 48 лет от инфаркта. Впрочем, о нем не забывают. Так, участник самого первого состава коллектива, певец Сергей Серков, который был одним из ближайших друзей Юрия Шатунова, рассказал о последнем разговоре с артистом.

Серков дал понять, что Юрий Шатунов сильно устал, но его график был расписан, поэтому он не мог сделать паузу, ведь его ждали поклонники.

"За четыре дня до его смерти я написал ему: "Привет, Василич, как дела?" Он ответил: "Я уже полгода на маршруте. До сих пор колбашу". Он так выразился, еще матом. Я даже прочувствовал его интонацию, с которой он написал это слово. Правда, устал человек", - констатировал Серков.

По его словам, Юрий Шатунов не предчувствовал скорый конец. Серков отметил, что друг никогда не жаловался на здоровье, поэтому его смерть стала для всех потрясением.

"У каждого своя карма. Надо было, конечно, больше внимания обращать на здоровье. Не знаю, почему он не обратился к врачу. Но по большому счету это, конечно, судьба", - заключил артист в беседе с "МК".

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