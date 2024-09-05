Певица Слава делает уколы и худеет, но мучается от "побочек"

Певица призналась, что самостоятельно не может удержать вес

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) появилась на публике в элегантном черном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. В разговоре с журналистами 44-летняя исполнительница призналась, что ее худоба не имеет никакого отношения к силе воли. Все дело в чудодейственных уколах, по действию аналогичных тому самому препарату, на котором "сидит" весь мировой шоу-бизнес, - благодаря лекарству для диабетиков здоровые люди на глазах теряют вес.

Слава подчеркнула, что перед использованием заветных уколов проконсультировалась с врачом и вот уже три месяца пользуется препаратом. Однако певица призналась, что средство имеет побочное действие - оно вводит в депрессивное состояние, также после его приема ощущается слабость.

"Но когда ты смотришь на себя в зеркало, вся депрессия уходит! Я все-таки считаю, что лучше, когда ты худенькая", - высказалась Слава в беседе со Starhit.

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