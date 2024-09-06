Выборы в США напоминают политический цирк

Джордж Клуни объявил Байдена величайшим президентом

Природный артистизм, мастерство и искреннее перевоплощение. Звёзды Голливуда - настоящие герои: принципиальные, честные, сильные. Любого врага победят, всю правду в лицо скажут. На Венецианском кинофестивале в новом образе выступил Джордж Клуни, объявив Джо Байдена величайшим президентом:

"Человек, который заслуживает аплодисментов - это президент, он совершил самый самоотверженный поступок со времён Джорджа Вашингтона, это правда".

Самоотверженный поступок, о котором, ныряя в бумажку, говорит Джордж Клуни - это отказ Джо Байдена идти на второй срок. Да уж, такой номер сам Джордж Вашингтон отколоть не смог бы. Конечно, Голливуд к политике отношения не имеет, все звёзды - люди независимые, с выверенной гражданской позицией. Только почему-то позиция эта напоминает сценарий-методичку, по которой шпарят разного рода Клуни и их коллеги. Когда Дональд Трамп был кандидатом в президенты, тяжёлая гвардия голливудских звезд была брошена на передовую информационного фронта.

"Я бы хотел дать ему в морду! Это тот президент, которого мы хотим? Я не думаю, потому что меня волнует, куда идёт эта страна", - заявил Роберт Де Ниро.

Какая игра! Какая искренность! Как вопрос поставлен: куда идёт страна? Посмотрите на Байдена - он или спотыкается, или вообще уже кажется никуда не идёт, просто падает... В кино, конечно, люди искренние. А на телевидении - злыдни бесталанные.

Нехорошо, конечно: самый великий со времён Джорджа Вашингтона, а тут просто дураком выставили. После того, как полуживой Байден на минуту вернулся в реальный мир и осознал, что потешать публику ещё 4 года - жалкий трюк, кандидатом в президенты выдвинули его зама -хохотушку Камалу Харрис. Если попытки Байдена играть роль мудрого патриарха выглядели жалким политическим цирком, то претензии Камалы Харрис быть президентом - просто комедийный сериал.

Бодрячок Трамп на её фоне выглядит отпетым интеллектуалом. Сюжет, в котором в действительности всё не так, как на самом деле.

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