Трамп про Путина, поддержавшего Харрис: Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и поблагодарить

Республиканец в растерянности, оскорбили ли его или оказали услугу

Все началось с того, что Владимир Путин во время своего выступления на ВЭФ заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден.

Напомним, что в ноябре в Америке состоятся выборы. Главным соперником Харрис является республиканец Дональд Трамп. Он уже отреагировал на слова Владимира Путина.

"Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить, он поддержал Камалу, и у меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу", - приводит слова Дональда Трампа РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выбирать себе президента — это дело Соединенных Штатов, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. При этом Песков не увидел никаких предпосылок к возобновлению российско-американского диалога, независимо от исхода выборов в США.

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