Павел Дуров ищет дом в Париже: во Франции ему жить еще долго

Суд обозначил срок пребывания миллиардера в стране

В СМИ распространилась информация, согласно которой российский миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров не может покинуть Францию в течение следующих шести месяцев. Как передает журнал Paris Match, в настоящее время бизнесмен ищет жилье в Париже, речь идет об элитных районах, бюджет при этом не представляет проблему.

Ранее российский президент Владимир Путин в рамках ВЭФ рассказал, что лишь раз встречался с Павлом Дуровым. Это произошло в Москве много лет назад. Тогда миллиардер рассказывал о своих планах.

Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявили обвинения, по которым предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Пока что Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.

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