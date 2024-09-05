Его данные могли использовать Украина или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии

В Белоруссии задержали японского шпиона — он собирал "информацию военного характера". Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Белта.

Гражданин Японии Масатоси Наканиси обвиняется в агентурной деятельности, он даёт признательные показания о своих противоправных действиях.

Он также заявил, что его данные могли использовать Украина или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии.

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