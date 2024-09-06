Основатель Telegram считает, что при наличии претензий следует подавать в суд, а не преследовать главу сервиса

"Спасибо за вашу любовь и мемы": Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции.

Основатель Telegram считает, что при наличии претензий следует подавать в суд, а не преследовать главу сервиса.

Дуров также добавил, что утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram явлется неким "анархический раем", не соответствуют действительности. С платформы ежедневно удаляются миллионы постов и каналов.

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