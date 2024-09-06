Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налогов

Он признал вину по всем девяти пунктам обвинения о неуплате 1,4 миллиона долларов

Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате 1,4 миллиона долларов налогов. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает NBC News.

Признание вины позволит Байдену-младшему избежать публичного процесса, отмечает телеканал. Свидетели тогда могли бы раскрыть нелицеприятные подробности о его тратах, а также об употреблении им наркотиков.

Приговор будет вынесен 16 декабря.

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