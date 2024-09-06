Несмотря на усилия по подготовке новобранцев, некоторые из них не готовы сражаться и покидают свои позиции

Новобранцы, отправляемые на фронт, не имеют должной подготовки. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

Сырский отметил, что, несмотря на усилия по подготовке новобранцев, некоторые из них не готовы сражаться и покидают свои позиции.

Он также добавил, что задержки в предоставлении американской военной помощи привели к серьёзным неудачам на поле боя и к падению морального духа.

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