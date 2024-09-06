Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Доступно электронное голосование

В России сегодня началось голосование на выборах разных уровней. На избирательные участки придут жители 83 субъектов Федерации. В 21 регионе будут выбирать губернаторов, в 13 - депутатов местных парламентов. Кроме этого, состоятся довыборы депутатов Госдумы.

В большинстве регионов голосование продлится три дня. В столице выборы продлятся с 8 утра 6 сентября до 20 часов 8 сентября. На выборах доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы.

"Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации", - отмечает АГН "Москва".

На востоке страны участки уже открыты. В Забайкалье, Хабаровском крае, на Сахалине и Курилах граждане уже активно заполняют бюллетени.

Кроме привычного голосования с использованием кабинок и урн, в 25 субъектах России проходит дистанционное электронное голосование. При этом в Республике Алтай, Костромской, Смоленской областях, Коми, Марий Эл, в Чечне оно будет применяться впервые.

В восьми приграничных субъектах из-за ситуации с безопасностью ЦИК разрешил провести голосование досрочно. Например, в Курской области оно началось 28 августа.

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