Появились кадры работы российских артиллеристов

Разведку и корректировку вели с помощью беспилотника

Информация о ситуации в Курской области. Российские войска продолжают теснить противника в приграничье. С воздуха сокрушительные удары по врагу наносят сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Отработали авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют экипажам вести огонь на безопасном расстоянии от линии соприкосновения. Разведка подтвердила - все заданные цели успешно поражены.

А это кадры работы наших артиллеристов. Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" мощным ударом буквально смели подразделения противника, которые пытались закрепиться в лесополосе. Разведку и корректировку вели в режиме реального времени с помощью беспилотника.

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