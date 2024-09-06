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Песков рассказал, когда закончится спецоперация

08:20
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Россия продолжает выполнение всех поставленных задач

Россия завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. Такое заявление сделал в пятницу, 6 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил про необходимость "выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции" и "застраховать наши будущие поколения", чтобы обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности.

При этом конкретных сроков завершения спецоперации нет, они и не столь важны, "хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, не позволяя создавать у себя под боком, на Украине, враждебные для нашего государства структуры. При этом он отметил, что поддержка бойцов ВС России, принимающих участие в специальной военной операции, — это залог будущих побед.

Накануне своего визита в Монголию глава государства рассказал, что мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. При этом западные элиты продолжают оказывать киевскому режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

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