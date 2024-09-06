Дуров впервые после задержания выступил с обращением

Он поблагодарил всех, кто его поддерживает

Основатель Telegram Павел Дуров впервые после событий в Париже опубликовал пост, в котором прокомментировал свое задержание во Франции и предъявленные ему обвинения. Предприниматель напомнил, что в августе провел четыре дня в полиции на допросах — Дурову заявили, что он "может нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram".

"Удивительно по ряду причин"

Как признался Дуров в своем Telegram-канале, задержание его удивило по нескольким причинам — прежде всего потому, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы европейских властей. Связаться с ним нетрудно, поскольку его адрес есть в публичном доступе.

Кроме того, "у французских властей было множество способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи", подчеркнул создатель мессенджера. Он напомнил, что нередко посещает страну и оказывает всю необходимую поддержку — например, "лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции".

В конце концов, при недовольстве интернет-сервисом общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса, отметил Дуров. По его мнению, обвинять генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, это "ошибочный подход".

"Telegram — не анархический рай"

Установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто — нужно учесть и законодательные нормы, и технологические ограничения, признал Дуров. Он заявил, что если договориться с властями какой-либо страны не получается, "мы готовы ее покинуть", и привел в пример Россию и Иран.

Создатель мессенджера не согласился с утверждениями о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, но подтвердил, что "мы слышим голоса, говорящие, что этого недостаточно". Скачок числа пользователей до 950 миллионов облегчило злоупотребления платформой.

"Цель — улучшить ситуацию"

Павел Дуров заверил, что Telegram будет совершенствоваться, причем этот процесс внутри компании уже начался. Платформа не идеальна — даже тот факт, что власти могут быть сбиты с толку, куда отправлять запросы, следует исправить. Бизнесмен выразил надежду на то, что скоро сможет поделиться с пользователями подробностями о прогрессе, а случившееся с ним сделает и Telegram, и всю индустрию социальных сетей безопаснее и сильнее.

"Спасибо за поддержку!"

Создатель Telegram высказал слова благодарности всем, кто его поддерживает в этой ситуации: "Спасибо всем за вашу поддержку и любовь!". Отдельно Павел Дуров поблагодарил пользователей за мемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна готова помогать Дурову в правовом поле, поскольку он является российским гражданином, но вряд ли его ситуация может сподвигнуть Москву и Париж на какие-либо контакты. Франция рассматривает Дурова в первую очередь как своего гражданина и игнорирует запросы России на консульский доступ к нему.

Тем временем российский лидер Владимир Путин рассказал, что встречался с Дуровым всего один раз — много лет назад в Москве. Приписываемой президенту встречи в Баку не было. При этом Путин назвал непонятными претензии французских правоохранительных органов к бизнесмену, подчеркнув их избирательность.

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