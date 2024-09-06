ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили мост и колонну ВСУ под Красноармейском

08:20
  • пятница
  • 06 сентября 2024

По трассе М-04 украинская армия подвозит боеприпасы со стороны Павлограда

ВС России нанесли удар по трассе М-04 под Красноармейском (украинское название - Покровск). Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, уничтожен мост и колонна ВСУ.

Украинские генералы бросили польских наемников под Покровском
Сырский доложил Зеленскому об обрушении покровского фронта

Подпольщики пояснили, что трассу М-04 украинская армия использует для подвоза боеприпасов и подкреплений со стороны Павловграда. Минувшей ночью российские войска нанесли удар по мосту. В тот момент по нему проходила небольшая колонна из четырех единиц украинской техники.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. Это крупный транспортный узел, через него железнодорожные и автомобильные пути связывают Донецк с Днепропетровской областью Украины. Также через Красноармейск идет железнодорожное сообщение с Краматорском и Славянском, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.