ВС России уничтожили мост и колонну ВСУ под Красноармейском

По трассе М-04 украинская армия подвозит боеприпасы со стороны Павлограда

ВС России нанесли удар по трассе М-04 под Красноармейском (украинское название - Покровск). Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, уничтожен мост и колонна ВСУ.

Подпольщики пояснили, что трассу М-04 украинская армия использует для подвоза боеприпасов и подкреплений со стороны Павловграда. Минувшей ночью российские войска нанесли удар по мосту. В тот момент по нему проходила небольшая колонна из четырех единиц украинской техники.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. Это крупный транспортный узел, через него железнодорожные и автомобильные пути связывают Донецк с Днепропетровской областью Украины. Также через Красноармейск идет железнодорожное сообщение с Краматорском и Славянском, передает РИА Новости.

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