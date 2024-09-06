Российский лидер не похож на своих сверстников

Внешний вид президента России во время его недавнего визита в Монголию поразил жителей Китая. Пользователи Сети отметили, что у Владимира Путина очень хорошая фигура. Российский лидер не похож на своих сверстников и выглядит намного моложе их, приводит комментарии читателей издание Sohu.

Журналисты отметили, что жителей КНР буквально заинтриговали кадры, сделанные по прибытию Путина в Улан-Батор. Они единодушно решили, что Путин очень хорошо выглядит для своих лет. Этим российский президент выгодно отличается от многих своих азиатских и европейских коллег: очевидно, что он, несмотря на напряженный график, находит время для занятий спортом.

Кроме того, китайцы отметили роскошный прием, который устроили Путину в Улан-Баторе. Все указывает на то, что российский лидер действительно был долгожданным гостем, принимающая сторона постаралась принять его на высшем уровне. Китайские читатели отметили, что у Путина много поклонников как в России, так и за ее пределами – и многие женщины находят его очень привлекательным мужчиной.

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