Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

В корпус наблюдателей вошли более 12 тысяч человек

Голосование в Москве началось штатно. Об этом в пятницу сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. По его словам, в этом году в корпус наблюдателей вошли более 12 тысяч человек.

"Штаб уже начал свою работу, на всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели – которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели", – сообщил Вадим Ковалёв.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино началось в столице.

Голосование стартовало по всей России. В 21 регионе будут выбирать губернаторов, в 13 - депутатов местных парламентов. Также состоятся довыборы депутатов Госдумы.

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