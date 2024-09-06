В Кремле оценили первые сто дней работы правительства

Члены кабмина работают на пределе возможностей

Экономическая стабильность – главный показатель эффективности правительства. Все члены российского кабинета сейчас работают на пределе своих возможностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля на полях Восточного экономического форума ответил на просьбу журналистов подвести итоги ста дней с момента начала работы обновленного состава правительства. Песков подчеркнул, что на подсчет результатов ни у кого нет времени - график работы и правительства, и президента фактически круглосуточный.

Пресс-секретарь президента все же отметил, что работа ведется напряженная и результативная. Впереди много задач, много планов. В частности, сейчас конкретизируются, формулируются нацпроекты, работа над ними будет завершена в течение нескольких недель, приводит слова Пескова ТАСС.

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