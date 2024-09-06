Экономический потенциал нарастает

Потенциал российской экономики, необходимый для обеспечения потребностей Вооруженных сил, нарастает. Такое заявление сделал в пятницу, 6 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства страны и правительства по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил", сообщает ТАСС.

В апреле Международный валютный фонд отмечал, что экономика России продолжает расти хорошими темпами: к концу года МВФ прогнозирует рост в 3,2% вопреки обещаниям недоброжелателей. Это быстрее, чем растут экономики развитых стран, включая главных доноров киевского режима: США, Великобританию, Германию и Францию.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна, несмотря на имеющиеся сложности, не переводит национальную экономику в режим военного времени. При этом он признал, что "мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства".

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