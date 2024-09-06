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Великобритания заказала для Украины 650 легких многоцелевых ракет

09:31
  • пятница
  • 06 сентября 2024

На это потратят 162 миллиона фунтов

Великобритания предоставит Украине комплект легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов (более 213 миллионов долларов). Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказало британское Министерство обороны.
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Как уточнили в Лондоне, соответствующее решение принято "для усиления возможностей противовоздушной обороны страны в рамках обязательств нового правительства перед Украиной".

Ожидается, что глава Минобороны Великобритании Джон Хили огласит это решение на заседании контактной группы по обороне Украины на базе ВВС США в Рамштайне, а поставки начнутся до конца года, сообщает "Интерфакс".

Ранее осведомленные источники заявили, что Соединенные Штаты близки к соглашению о том, чтобы передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Решение могут озвучить текущей осенью, причем киевскому режиму придется подождать еще несколько месяцев до передачи ракет.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что не стоит шутить с красными линиями Москвы — в Вашингтоне прекрасно знают, где они проходят в вопросе поставок вооружений киевскому режиму. Дипломат предостерег США от предоставления Украине крылатых ракет для истребителей F-16.

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