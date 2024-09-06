В Петербурге выбирают губернатора

В городе открылись 1950 "постоянных" избирательных участков и 46 временных

В Санкт-Петербурге выбирают губернатора. На этот пост претендуют 4 кандидата. Избирательные участки открылись не только в самой северной столице, но и других городах и регионах - везде, где находится большое количество петербуржцев, исполняющих гражданский или воинский долг. Проголосовать можно даже на дачном участке - учитывая сезон года, сотрудники избиркома предусмотрели и эту возможность.

В Санкт-Петербурге в единый день голосования граждане выбирают высшее должностное лицо города - губернатора Санкт-Петербурга, также проходят дополнительные выборы в местное законодательное собрание по одному из одномандатных округов, и выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Сегодня в городе открылись 1950 "постоянных" избирательных участков и 46 временных - в поликлиниках, на Московском и Ладожском вокзалах и в аэропорту. Люди пришли уже в первые минуты работы участков. Сегодня пятница, в Петербурге по-летнему тепло, горожане хотят провести последние солнечные дни на природе. Многие пришли перед началом рабочего дня, чтобы успеть выполнить гражданский долг.

На избирательных участках все три дня голосования будут работать более 7 тысяч наблюдателей - представители общественных организаций, кандидатов в губернаторы и политических партий.

Добавим, что избирательные участки для петербуржцев открыты также в Мариуполе - для тех граждан, которые сейчас находятся там и участвуют в работах по его восстановлению. Мариуполь и Санкт-Петербург являются городами-побратимами. И еще 35 участков открыты непосредственно в зоне боевого соприкосновения, чтобы в выборах могли принять участие военнослужащие, которые зарегистрированы и проживают в Санкт-Петербурге.

В этом году основной день голосования выпадает на очень важную для Санкт-Петербурга дату - 8 сентября в городе вспоминают трагические события Ленинградской блокады, она началась 8 сентября 1941-го года. Этот день, несмотря на выборы, для многих горожан традиционно начнется с церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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