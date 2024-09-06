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Бывший американский снайпер приехал в Россию воевать против ВСУ

11:47
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Он готов стать инструктором

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Торецком направлении. Бои идут в городской застройке - на юге и востоке. Неонацисты превратили многоэтажные здания в опорные пункты. Сокрушительные удары наносит российская авиация по врагу в курском приграничье. А в качестве ответа за атаки на энергетическую инфраструктуру наши ракетчики поразили целый ряд военных объектов на западной Украине.

Ночной Львов. Яркие вспышки в небе. Через секунды гулким эхом - разрывы. Это первые кадры ракетной атаки на крупный железнодорожный состав ВСУ. Минувшей ночью точными попаданиями "Искандеров" эшелон, который доставил на Украину очередную партию натовских боеприпасов и техники, полностью уничтожен.

На стыке Сумской и Курской областей российская авиация ликвидировала еще и ангар со "Страйкерами", "Сенаторами", "Хамви" и "Кугурарами". Как раз теми, что националисты получали от Запада. Военные подсчитали: за месяц боев в приграничье ВСУ потеряли более 500 таких машин. Это, для понимания, четверть всего парка иностранных броневиков, который имелся у националистов. Не считая танков и БМП.

Под Суджей наши артиллеристы в буквальном смысле сожгли лесополосу, где успели окопаться националисты. В итоге, сгорело все имущество и оружие. А сами боевики едва успели одеться. Кто-то остался в одних штанах. Еще меньше повезло наемникам, которые прятались в этом доме. Группа примерно из 6 человек корректировала огонь батарей ВСУ. И вела разведку с помощью дронов. Собственно, ударным дроном в ответ наши бойцы "сложили" и здание, и наблюдательные точки иностранцев.

Этих националистов российские бойцы нейтрализовали в лесу. Операции по поиску и ликвидации диверсантов сегодня составляют большую часть работы спецназа группировки "Север". Готовых идти до конца и сопротивляться до последнего патрона среди бандеровцев с каждым днем все меньше.

Про элитарность националисты и особенно мобилизованные забывают почти сразу, как попадают в окружение или в засаду. Сегодня спецслужбы проверяют информацию о том, что в планировании террористической вылазки в приграничные районы Курской области участвовали военные из европейских стран. В том числе - ветераны французского "Иностранного легиона". Всего же в нападении участвовало более 500 наемников. Но есть и другие примеры. Американец Даниель Харрис из Колорадо. Тоже ветеран Пентагона. Приехал в Россию. Хочет получить гражданство и готов воевать. Но не за деньги, а за идею.

 "Я понял, на чьей стороне добро, я бывший снайпер и собираюсь стать инструктором, помогать бороться по мере своих сил, и сделаю все возможное, чтобы помочь России во всех ее испытаниях", - заявил Даниель Харрис.

Но куда более тревожный звонок для украинских властей прозвенел в Одессе. Местные подпольщики - антифашисты сожгли новенький военный грузовик. И не чей-нибудь, а боевиков запрещенного "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в России). Увесистости этой пощечине радикалам добавляет одна деталь. Эта машина была личным подарком экс-президента Петра Порошенко.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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