На авиабазу Рамштайн слетаются высокопоставленные военные

Буквально с первых секунд общения с жителями Берлина, собравшимися на встрече с немецким канцлером Шольцем, разговор не задался. Ведь, в отличие от западных политиков, рядовые европейцы понимают, как связаны их проблемы и помощь Украине.

Олаф Шольц же уверен – жилищный вопрос стоял довольно остро до появления украинских беженцев. И вообще, канцлер обиделся после того, как его коалиция продула выборы сразу в двух немецких землях. Люди отдали предпочтение фашистской, по мнению правящей элиты, партии – "Альтернативе для Германии". При этом Шольц все-таки понимает, почему так произошло.

"Многие из тех, кто проголосовал не так, как мне нравится, считают, что Украину не нужно поддерживать. Это важная тема. Но это вопрос, при решении которого нужно искать истину. Тут я скажу, что буду и дальше придерживаться своего осторожного курса поддержки Украины", - заявил Шольц.

Для поддержки этого сомнительного курса сегодня в Германию на авиабазу Рамштайн слетаются высокопоставленные военные. Говорить снова будут о том, как победить Россию. С протянутой рукой на встречу отправляется и Зеленский.

"Зеленский понимает, что его Штаты слили. Камала Харрис какая-то перекрыла ему и его корпорации кислород. И перестали зеленые бумажки поступать. И Зеленский принял решение лететь лично. Шольц, конечно, в трансе. Им еще только Зеленского там не хватало после того, как они продули по полной программе - полный развал светофора", - рассказал Олег Соскин, политолог.

Причем, беседовать Зеленский собирается лично с Шольцем. Ведь в конце августа из-за приличной дыры в немецком бюджете было решено сократить военную помощь Киеву. И все это после того, как стало известно, что Украина имеет непосредственное отношение к подрыву "Северных потоков" и лично Зеленский, который, как писала западная пресса, лично отдал приказ.

Вероятно, главарь киевского режима снова поднимет тему поставки ракет "Таурус". Ведь Берлин выступает за использование своего вооружения для ударов по России. В США, где делают вид, что это не они наводят цели и координируют ВСУ, считают, что удары по нашей территории не помогут ВСУ выиграть войну. В небе преимущество у России, а наши аэродромы - в сотнях километрах от контролируемых Киевом территорий, и американские дальнобойные ракеты ATACMS долететь до них попросту не смогут. Это станет лишь очередным черным пиаром для американского ВПК.

"У них ограниченные возможности в применении дальнобойных средств. Мы, конечно, всегда учитываем реальность эскалации конфликта. Они умело пользуются этим вооружением на востоке, и мы считаем, что у них есть возможности и они могут использовать их на поле боя", - говорит Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Но и на поле боя не все так гладко. После нелепой авантюры в Курской области на востоке позиции ВСУ существенно просели, жалуется главком Залужный. Накануне встречи в формате Рамштайн он дал интервью телеканалу CNN. Но по нему и не скажешь, что он в форме, скорее, в глубоком похмелье.

В подтверждение слов главкома - кадры, как сотрудники ТЦК забивают ногами украинца, так якобы желающего защищать свою родину. На Закарпатье охотники за головами и вовсе убили мужчину, когда пытались его скрутить и увезти в военкомат.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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