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В Москве построили транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

11:56
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Работы велись без остановки движения машин

На севере столицы завершили строительство транспортной развязки на пересечении МКАДа с Алтуфьевским шоссе. В торжественном запуске сегодня принял участие Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, сложнейшие работы приходилось вести без остановки движения машин. Данное сооружение стало завершающим в мегапроекте по реконструкции развязок на МКАДе.

Кроме того, Сергей Собянин сегодня открыл новую транспортную связку между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе.

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Открытие новой транспортной развязки
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Сергей Собянин на открытии транспортной развязки
Сергей Собянин на открытии транспортной развязки
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
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