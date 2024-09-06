В Москве построили транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Работы велись без остановки движения машин

На севере столицы завершили строительство транспортной развязки на пересечении МКАДа с Алтуфьевским шоссе. В торжественном запуске сегодня принял участие Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, сложнейшие работы приходилось вести без остановки движения машин. Данное сооружение стало завершающим в мегапроекте по реконструкции развязок на МКАДе.

Кроме того, Сергей Собянин сегодня открыл новую транспортную связку между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе.

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