Она прошла в культурном центре Сеченовского университета

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с терроризмом, в культурном центре Сеченовского университета в Москве состоялась встреча с ветеранами спецподразделения "Альфа".

Гостям показали спектакль "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича. В основе сценария - документальный роман Алексея Филатова "неВойна". В центре сюжета - семья младшего лейтенанта, который с детства хотел присоединиться к группе "Альфа". Главный герой объявляет о своём решении наконец осуществить мечту.

Постановка поднимает непростую тему выбора между личным благополучием и самоотверженным служением Родине.

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