Она прошла в культурном центре Сеченовского университета
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с терроризмом, в культурном центре Сеченовского университета в Москве состоялась встреча с ветеранами спецподразделения "Альфа".
Гостям показали спектакль "Люди А. Выбор" по пьесе Леонида Якубовича. В основе сценария - документальный роман Алексея Филатова "неВойна". В центре сюжета - семья младшего лейтенанта, который с детства хотел присоединиться к группе "Альфа". Главный герой объявляет о своём решении наконец осуществить мечту.
Постановка поднимает непростую тему выбора между личным благополучием и самоотверженным служением Родине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram