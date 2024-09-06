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В Москве стартовал фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку"

11:58
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Собрались творческие коллективы со всей страны

Три месяца около 30 спектаклей. В Москве стартовал девятый фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку". Событие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На фестивале собрались творческие коллективы со всей страны. Главная идея мероприятия - показать современный музыкальный театр во всём его разнообразии. Гостей ждут разнообразные постановки: опера, балет, мюзикл. Часть спектаклей рассчитана на совсем юных зрителей. Помимо показов, на фестивале пройдут круглые столы, лекции и мастер-классы, а также научно-практическая конференция.

"Музыкальный театр - это каждый день удивление, это каждый день открытие. И мы рады, что этот фестиваль может хотя бы кусочек этого материка под названием "музыкальный театр" показать московским зрителям. Потому что страна наша огромна, необъятна, богата талантами. И хочется увидеть всё, что происходит в самых отдалённых её уголках", - отметил народный артист России, театральный режиссёр, президент АМТ Георгий Исаакян.

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Фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку"
Фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку"
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