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Преследование за правду: Захарова оценила обвинения против Саймса

09:32
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Политологу и его жене грозит по 60 лет тюрьмы каждому

Соединенные Штаты преследуют людей за убеждения, по политическим взглядам и даже за попытку отстоять очевидную правду, заявил Мария Захарова. Официальный представитель МИД России прокомментировала предъявление американским Минюстом обвинений политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии.

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Супругов обвинили в участии в двух схемах по обходу санкционных требований американских властей. В частности, в Вашингтоне выяснили, что политолог оказывал услуги российскому Первому каналу. А в качестве вознаграждения получил свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Вдобавок Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности, утверждают в американском Минюсте.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам. Максимально возможное наказание Саймсу и его супруге - по 60 лет тюрьмы каждому, хотя в Минюсте признают, что супруги находятся на свободе, предположительно – в России. Как отметила Захарова, в США ведется преследование инакомыслящих, передает РИА Новости.

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