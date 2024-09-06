Захарова опровергла "охоту" российских властей на Дурова

Все вопросы решались в законодательном поле

У российских властей были вопросы к Telegram, однако в нашей стране никто не охотился на создателя мессенджера Павла Дурова. Такое заявление сделала в пятницу, 6 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова в интервью RT напомнила, что на Западе контроль над мессенджерами и социальными сетями существовал всегда, они "модерировали всегда с участием западных спецслужб везде контент, вмешивались в работу социальных сетей американских так, как это им было выгодно".

При этом когда другие страны пытались привести в соответствие работу зарубежных мессенджеров со своим законодательством, "это вызывало истерику в Вашингтоне и в других западных столицах", подчеркнула спикер МИД России.

Что касается задержания Дурова во Франции, Россия не может добиться консульского доступа к нему, поскольку "Франция рассматривает Павла Дурова как гражданина своей страны и относится к нему соответственно", отметила Захарова.

Ранее Павел Дуров в своем первом личном обращении после задержания во Франции вспомнил о событиях 2018 года и заявил, что "когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России".

В апреле 2024 года в Кремле заявили, что "мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов".

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