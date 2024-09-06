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Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой

10:02
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Она состоялась по просьбе Анкары

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал детали единственной встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоялась в марте 2022 года в Турции, на полях дипломатического форума в Анталье.

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Как отметил Лавров в интервью телеканалу РБК, изначально планов посещать Анталийский форум не было, поскольку он не вписывался в график, "но турецкая сторона очень просила".

Дипломат пояснил, что "тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной". Турецкий министр "ответил, что это очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть что передать".

Однако когда встреча началась, "Кулеба с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно еще до начала СВО", не высказав "ничего нового и конструктивного" и "ничего, кроме официоза", рассказал Лавров. После этого он предложил обсуждать все возникающие вопросы исключительно в рамках официальных переговоров, которые в то время проводились на территории Белоруссии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отставку главы украинской дипломатии словами "Кулеба с возу, но воз все равно развалится".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые перемены в украинском правительстве никак не повлияют на переговорный процесс по украинскому кризису, хотя "мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию".

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