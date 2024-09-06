Париж применил против Дурова "тайный киберзакон"

Предприниматель отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и ОАЭ

Возмущение и значительный резонанс в среде представителей технологического сектора вызвали два из шести предъявленных Павлу Дурову обвинений. Основателя Telegram обвинили в предоставлении услуг по зашифрованным технологиям без заверенного заявления, а также в импорте зашифрованного мессенджера без предварительного уведомления, пишет Politico.

Издание отмечает, что в основе этих обвинений лежит закон от 2004 года, который не использовался Францией 20 лет. В итоге и другим приложениям – в частности, Signal и iMessage, предоставляющие функции зашифрованной связи, вынуждены пересмотреть соответствие французским законам.

Авторы Politico приходят к выводу, что Запад пытается контролировать частные переписки в интернете. Такой подход называют "экономическим самоубийством", которое навсегда изменит восприятие основателей и инвесторов. Издание также сообщает, что Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и ОАЭ.

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