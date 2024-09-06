Кремль анонсировал ответные ограничения для американских СМИ

США ввели санкции против ряда российских СМИ

Американские средства массовой информации могут ждать ограничений в своей работе в России в ответ на санкции Вашингтона против российских СМИ. Об этом заявил в пятницу, 6 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, говорить о зеркальных мерах не приходится, поскольку "в Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала".

При этом "меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", они "уже и действуют во многом", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков признался, что его удивили санкции Соединенных Штатов против российских СМИ — политик полагал, что "вы давно под санкциями", а потому "вопрос — почему только сейчас".

Президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны развернули откровенную травлю российских журналистов с целью скрыть неудобные факты и правдивую информацию, хотя они аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы.

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