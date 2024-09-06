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Захарова призвала оставить спорт для спортсменов, а не для извращенцев

10:38
  • пятница
  • 06 сентября 2024

К прошедшим в Париже Олимпийским играм есть масса претензий

Спорт должен оставаться для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев. Такое мнение высказала в пятницу, 6 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она выразила желание "поменьше сталкиваться с политизацией спорта, хотя это фактически моя мечта, которая вряд ли сбудется", а также надежду на то, что "когда-то пройдет безумие, которое охватило планету, когда спорт стал более политизированным, чем какая-либо другая сфера жизни".

По мнению Захаровой, происходит "дебилизация спорта, когда путаюсь гендеры, когда люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта".

Желающих ставить подобные эксперименты она призвала делать это, не портя то, что не создавали, а именно — мировой спорт, сообщает РИА Новости.

К Олимпийским играм, прошедшим в Париже, было море претензий по разным поводам — и в связи с участием в женских соревнованиях атлетов, по гендерным тестам являющихся мужчинами, и из-за намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже наделала много шума. Директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам уверяла, что намерений оскорбить кого-либо не было, авторы перформанса "старались праздновать толерантность общества". Тем не менее, извиниться пришлось.

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