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Состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось

11:17
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Он перенес операцию для проверки кардиостимулятора

Народному артисту России и отцу отечественного поп-короля Бедросу Киркорову стало хуже — он остается под наблюдением медиков, которые оценивают его состояние как тяжелое.
Киркоров госпитализирован с сердечной недостаточностью

Как сообщает в пятницу, 6 сентября, Mash, 31 августа 92-летний Бедрос Киркоров обратился к врачам из-за болей в сердце. Его положили в больницу и прооперировали, чтобы проверить состояние установленного в 2023 году кардиостимулятора.

При этом 1 сентября представитель Филиппа Киркорова подтвердила РИА Новости, что Бедрос Киркоров находится в больнице. Однако заверил, что пожилой пациент бодр и ожидает выписки.

За несколько дней до этого выяснилось, что суд зарегистрировал административное дело на Бедроса Киркорова. Ему вменяли уклонение от уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. Однако сын проштрафившегося уверял, что его отец "водить-то машину не умеет".

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Бедрос Киркоров
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