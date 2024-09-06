Россияна или Владимир: Мария Погребняк родила четвертого ребенка

Первых троих она родила в браке с футболистом Павлом Погребняком

Мария Погребняк родила четвертого ребенка, отцом на этот раз стал предприниматель Игорь Головинский.

Как рассказала Погребняк, она "основательно готовилась к встрече с четвертым чудом", успев перед роддомом заехать к визажисту. Малыш родился с весом 3,820 килограмма и ростом 55 сантиметров. Ни пол, ни имя ребенка пока не рассекретили.

Первых трех детей Мария родила от футболиста Павла Погребняка, но в 2023 году супруги расстались. Старший сын бывшей пары уже студент, грызет гранит науки в МГУ. Двое младших — школьники, пошли в десятый и восьмой классы соответственно.

Менее чем через год после развода Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а уже спустя неделю подарила ему наследника.

Как обещала Погребняк, "если будет девочка — назовем Россияной, если мальчик — Владимиром", пишет "СтарХит".

Мария Погребняк действует в русле государственной демографической политики. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что иметь много детей в семье должно стать в России модным, поскольку "нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость".

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