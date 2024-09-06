Российские войска уничтожили цех по производству дронов в Павлограде

В регионе объявлена воздушная тревога

Российские вооруженные силы нанесли удар по цеху в украинском Павлодаре, где производились дроны. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

Подпольщики уточнили, что удар нанесен по территории завода в Павлограде Днепропетровской области. На украинском предприятии производились реактивные беспилотники, передает РИА Новости.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные паблики и украинские СМИ сообщили о том, что в городе Павлограде прогремела серия взрывов.

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