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Европе предсказали раскол в случае победы Трампа

11:35
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Европейцы разделятся на два лагеря из-за помощи Украине

НАТО может остаться без военного руководства США, если Дональд Трамп снова станет президентом. А страны Европы могут расколоться на два лагеря из-за помощи Украине, если кандидат от республиканцев победит в гонке за кресло в Белом доме, заявляют европейские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs.

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Эксперты издания предсказывают рост противоречий между европейскими столицами вокруг украинского вопроса. Специалисты считают, что страны Центральной и Восточной Европы, к примеру, могут удвоить свою приверженность выживанию Украины. В то время как европейский Запад, увидев, что США вне игры, изберет принуждение Украины к переговорам с Россией.

Авторы публикации предупреждают, что под весом подобных противоречий  альянс европейской безопасности может рухнуть. В случае победы Трампа западноевропейские государства могут принудить Киев сделать значительные уступки Москве.

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