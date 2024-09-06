Европе предсказали раскол в случае победы Трампа

Европейцы разделятся на два лагеря из-за помощи Украине

НАТО может остаться без военного руководства США, если Дональд Трамп снова станет президентом. А страны Европы могут расколоться на два лагеря из-за помощи Украине, если кандидат от республиканцев победит в гонке за кресло в Белом доме, заявляют европейские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs.

Эксперты издания предсказывают рост противоречий между европейскими столицами вокруг украинского вопроса. Специалисты считают, что страны Центральной и Восточной Европы, к примеру, могут удвоить свою приверженность выживанию Украины. В то время как европейский Запад, увидев, что США вне игры, изберет принуждение Украины к переговорам с Россией.

Авторы публикации предупреждают, что под весом подобных противоречий альянс европейской безопасности может рухнуть. В случае победы Трампа западноевропейские государства могут принудить Киев сделать значительные уступки Москве.

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