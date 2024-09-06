Дуров отказался от консульской защиты России и помощи ОАЭ

У бизнесмена есть паспорта обеих стран

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предлагали основателю Telegram Павлу Дурову дипломатическую помощь, однако он сам отказался от нее.

Как пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя французского правительства, Дуров "отказался от консульской защиты России и от консульского визита ОАЭ, но согласился держать в курсе посольство ОАЭ о ситуации".

При этом Абу-Даби по-прежнему контактирует с Парижем по делу Павла Дурова, подчеркнул собеседник издания.

Весной 2022 года сообщалось, что Дуров получил паспорт ОАЭ — уже четвертый, в дополнение к документам России, Франции, а также Сент-Китс и Невис. При этом еще за пять лет до этого бизнесмен перебрался на постоянное проживание в Дубай из-за наличия там свободной экономической зоны.

Между тем пошли слухи, что возмущенные задержанием Дурова арабы отказались от сделки с Францией по закупке истребителей Rafale. ОАЭ намеревались приобрести 80 боевых самолетов, но якобы передумали — как из-за действий французских властей в отношении создателя Telegram, так и из-за отказа Парижа допустить представителей Эмиратов к задержанному. Эти слухи, однако, подтверждения не нашли.

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