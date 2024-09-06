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Дуров отказался от консульской защиты России и помощи ОАЭ

11:45
  • пятница
  • 06 сентября 2024

У бизнесмена есть паспорта обеих стран

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предлагали основателю Telegram Павлу Дурову дипломатическую помощь, однако он сам отказался от нее.
Дуров впервые после задержания выступил с обращением

Как пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя французского правительства, Дуров "отказался от консульской защиты России и от консульского визита ОАЭ, но согласился держать в курсе посольство ОАЭ о ситуации".

При этом Абу-Даби по-прежнему контактирует с Парижем по делу Павла Дурова, подчеркнул собеседник издания.

Весной 2022 года сообщалось, что Дуров получил паспорт ОАЭ — уже четвертый, в дополнение к документам России, Франции, а также Сент-Китс и Невис. При этом еще за пять лет до этого бизнесмен перебрался на постоянное проживание в Дубай из-за наличия там свободной экономической зоны.

Между тем пошли слухи, что возмущенные задержанием Дурова арабы отказались от сделки с Францией по закупке истребителей Rafale. ОАЭ намеревались приобрести 80 боевых самолетов, но якобы передумали — как из-за действий французских властей в отношении создателя Telegram, так и из-за отказа Парижа допустить представителей Эмиратов к задержанному. Эти слухи, однако, подтверждения не нашли.

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