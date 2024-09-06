Пентагон признал, что ATACMS не достанут ключевые аэродромы в России

Украине не поможет разрешение бить вглубь России

Даже если украинским военным разрешат наносить удары вглубь территории России американским вооружением, это не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) противостоять российской авиации. Такое мнение высказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Как пояснила представитель американского оборонного ведомства, ссылаясь на разведданные, примерно 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, размещены на аэродромах в 300 километрах от контролируемой Украиной территории.

Таким образом, эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ракет ATACMS — разрешать ВСУ бить ими вглубь российской территории попросту бессмысленно, такие удары будут иметь незначительную стратегическую ценность, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что успех его страны зависит от США, Великобритании, Франции и Германии, которые должны дать разрешение на удары дальнобойным оружием по военным объектам вглубь России.

При этом председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупредил, что Россия ответит жестко и асимметрично в случае снятия Евросоюзом ограничений на удары европейским оружием — так, что "они почувствуют сразу".

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