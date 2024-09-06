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Зеленский потребовал от Запада игнорировать "красные линии" Кремля

12:21
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Он настаивает на разрешении использовать оружие дальнего радиуса действия

Владимир Зеленский призвал страны Запада разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. Украинский лидер потребовал от военных союзников Киева игнорировать "красные линии", установленные российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

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Зеленский заявил, что эти дальнобойные средства должны быть не только на территории Украины. По его словам, ракеты должны быть и на российской территории.

Украинский лидер посетил американскую военную базу Рамштайн в Германии. Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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