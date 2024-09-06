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Медведев допустил передачу Дуровым Франции ключей шифрования Telegram

12:21
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Бизнесмена могут вынудить к этому, считает политик

Создатель Telegram Павел Дуров может при определенных условиях передать ключи шифрования французским спецслужбам, хотя и не хочет этого делать. Об этом заявил в пятницу, 6 сентября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Российский политик рассказал, что встречался с Дуровым в 2015 или 2016 году. Тогда Медведев заявил бизнесмену: "Посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать".

Однако Дуров заверил, что никогда и никому не отдаст пресловутые ключи. Как отметил Медведев, предприниматель "реально верит в это", однако "если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется", сообщает ТАСС.

Ранее Дуров заверил, что Telegram — не анархический рай и будет совершенствоваться, причем этот процесс внутри компании уже начался. Он пообещал в скором времени поделиться с пользователями подробностями о прогрессе, который сделает всю индустрию социальных сетей безопаснее и сильнее.

Тем временем источники рассказали, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предлагали основателю Telegram Павлу Дурову дипломатическую помощь, однако он сам отказался от нее.

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