Киев обвиняет в этом Вашингтон, задержавший помощь

Министерство обороны Украины не сможет выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок — до 20 сентября, если не будет принят закон о внесении изменений в бюджет, предусматривающий повышение налогов.

Как заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, "Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые".

Чтобы решить проблему, Пилдаса пообещала провести голосование по соответствующим бюджетным поправкам до 20 сентября, когда наступит дедлайн по выплатам военным.

Парламентарий заявила, что проблема возникла из-за того, что Соединенные Штаты долго не оказывали военную помощь из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе. Украине пришлось покупать оружие за свой счет на деньги, заложенные на выплаты военным во второй половине 2024 года, сообщает ТАСС.

Ранее зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу предупредил, что Запад может лишиться возможности и дальше оказать Украине достаточную материальную поддержку — это будет означать капитуляцию киевского режима.

Между тем на авиабазу Рамштайн слетаются высокопоставленные военные и политики, явился туда и президент Украины Владимир Зеленский — как пишут СМИ, "с протянутой рукой". Украинский политик намерен просить больше помощи у западных доноров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что продолжит держаться "своего осторожного курса поддержки Украины".

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