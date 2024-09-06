В Москве открыли памятник Гавриилу Державину

Монумент находится в парке Останкино
В Москве сегодня открыли памятник поэту и государственному деятелю эпохи Просвещения Гавриилу Державину. Яркий представитель русского классицизма, сенатор, тайный советник, первый министр юстиции Российской империи - он оказал значительное влияние на литературу и политику времен Екатерины II.
Восьмиметровая скульптура стоит в парке Останкино. Там Державин бывал в гостях у владельца имения графа Шереметева. На бронзовом постаменте - стихи из самых знаменитых произведений поэта.
Церемония прошла в рамках юбилейных мероприятий - в прошлом году исполнилось 280 лет со дня рождения Державина.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram