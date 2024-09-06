ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открыли памятник Гавриилу Державину

14:54
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Монумент находится в парке Останкино

В Москве сегодня открыли памятник поэту и государственному деятелю эпохи Просвещения Гавриилу Державину. Яркий представитель русского классицизма, сенатор, тайный советник, первый министр юстиции Российской империи - он оказал значительное влияние на литературу и политику времен Екатерины II.

Восьмиметровая скульптура стоит в парке Останкино. Там Державин бывал в гостях у владельца имения графа Шереметева. На бронзовом постаменте - стихи из самых знаменитых произведений поэта.

Церемония прошла в рамках юбилейных мероприятий - в прошлом году исполнилось 280 лет со дня рождения Державина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Памятник Гавриилу Державину
Памятник Гавриилу Державину
Памятник Гавриилу Державину
Памятник Гавриилу Державину
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.