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Онлайн и очно: как организовано голосование на выборах в Москве

15:05
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Большинство избирателей выбирают электронный способ голосования

Более миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Это свежие данные от Общественного штаба. Голосование будет продолжаться в течение трех дней. Большинство горожан решили сделать свой выбор электронно. Сделать это можно как дистанционно, так и на участках.

На старте избирательной кампании к полудню уже проголосовал миллион москвичей. Начиная с сегодняшнего утра и до 20:00 воскресенья все граждане РФ, достигшие совершеннолетия, имеют право на волеизъявление.

В столице в этом году выбирают депутатов Московской городской Думы и муниципальных образований в 9 округах. Кандидаты в депутаты Мосгордумы VIII созыва от семи политических партий – Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – За правду, Коммунисты России, Зелёные, ЛДПР, Новые люди – и самовыдвиженцы претендуют на 45 мест в столичном парламенте. По одному на каждый избирательный округ. На против имени одного кандидата в графе нужно поставить отметку. Те, кто пришёл на избирательный участок, рассказали о своих ожиданиях от кандидатов.

Столичные парламентарии избираются на пять лет. Депутаты участвуют в разработке законов, которые сделают жизнь москвичей комфортнее. А это все сферы жизни горожан: благоустройство столицы, образование, здравоохранение и другие.

Кроме того, москвичам, зарегистрированным в одном из районов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также в районе Куркино, предстоит выбрать также и муниципальных депутатов. Они тоже выбираются на аналогичный срок - до пяти лет. В течение этого времени регулярно встречаются с жителями и обсуждают, как сделать жизнь в районе комфортнее, а затем доносят пожелания горожан до руководства учреждений. Кроме того, депутаты выдвигают законодательные инициативы. Об особенностях процедуры голосования в этом году рассказывает председатель участковой комиссии.

Нововведение этого года - в столице на участках может проголосовать только тот, кто до 2 сентября подал заявление на избирательном участке. Все пункты для голосования соответствуют избирательным стандартам: видеонаблюдение, использование технических средств подсчета голосов. В основном, в столице избиратели предпочитают электронное голосование. Система электронного голосования в столице отлично работает.

"Здесь ребята будут дежурить и ночью, очень важный момент, потому что для нас очень важна сохранность обстановки на избирательных участках, чтобы не было никаких манипуляций в ночное время, поэтому мы здесь не спим, штаб работает круглосуточно", - отметил Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба.

Большинство избирателей традиционно выбирают электронный способ голосования. Два клика из любой точки страны - и процедура завершена. Необходима постоянная регистрация в Москве, а также полная учётная запись на сайте мос.ру.

Проголосовать - как онлайн, так и очно – можно, начиная с сегодняшнего дня. Избирательные участки открылись в 08:00 утра и закроются лишь в 20:00 воскресенья.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участках на выборах депутатов Мосгордумы
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