Онлайн и очно: как организовано голосование на выборах в Москве

Большинство избирателей выбирают электронный способ голосования

Более миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Это свежие данные от Общественного штаба. Голосование будет продолжаться в течение трех дней. Большинство горожан решили сделать свой выбор электронно. Сделать это можно как дистанционно, так и на участках.

На старте избирательной кампании к полудню уже проголосовал миллион москвичей. Начиная с сегодняшнего утра и до 20:00 воскресенья все граждане РФ, достигшие совершеннолетия, имеют право на волеизъявление.

В столице в этом году выбирают депутатов Московской городской Думы и муниципальных образований в 9 округах. Кандидаты в депутаты Мосгордумы VIII созыва от семи политических партий – Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – За правду, Коммунисты России, Зелёные, ЛДПР, Новые люди – и самовыдвиженцы претендуют на 45 мест в столичном парламенте. По одному на каждый избирательный округ. На против имени одного кандидата в графе нужно поставить отметку. Те, кто пришёл на избирательный участок, рассказали о своих ожиданиях от кандидатов.

Столичные парламентарии избираются на пять лет. Депутаты участвуют в разработке законов, которые сделают жизнь москвичей комфортнее. А это все сферы жизни горожан: благоустройство столицы, образование, здравоохранение и другие.

Кроме того, москвичам, зарегистрированным в одном из районов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также в районе Куркино, предстоит выбрать также и муниципальных депутатов. Они тоже выбираются на аналогичный срок - до пяти лет. В течение этого времени регулярно встречаются с жителями и обсуждают, как сделать жизнь в районе комфортнее, а затем доносят пожелания горожан до руководства учреждений. Кроме того, депутаты выдвигают законодательные инициативы. Об особенностях процедуры голосования в этом году рассказывает председатель участковой комиссии.

Нововведение этого года - в столице на участках может проголосовать только тот, кто до 2 сентября подал заявление на избирательном участке. Все пункты для голосования соответствуют избирательным стандартам: видеонаблюдение, использование технических средств подсчета голосов. В основном, в столице избиратели предпочитают электронное голосование. Система электронного голосования в столице отлично работает.

"Здесь ребята будут дежурить и ночью, очень важный момент, потому что для нас очень важна сохранность обстановки на избирательных участках, чтобы не было никаких манипуляций в ночное время, поэтому мы здесь не спим, штаб работает круглосуточно", - отметил Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба.

Большинство избирателей традиционно выбирают электронный способ голосования. Два клика из любой точки страны - и процедура завершена. Необходима постоянная регистрация в Москве, а также полная учётная запись на сайте мос.ру.

Проголосовать - как онлайн, так и очно – можно, начиная с сегодняшнего дня. Избирательные участки открылись в 08:00 утра и закроются лишь в 20:00 воскресенья.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram