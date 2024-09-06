Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Между соседними районами пробег автотранспорта сократится почти в два раза

В Москве завершена масштабная программа реконструкции развязок на вылетных магистралях, которые пересекаются с МКАД. Сегодня открыли последнюю из них — на Алтуфьевском шоссе. Старт движению дал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, готов ещё один важный дорожный проект — новая связка между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе.

Пересечение МКАДа с Алтуфьевским шоссе - на современный манер. Без старых однополосных съездов клеверного типа. Теперь здесь направленные съезды большой пропускной способности.

"При однополосном движении здесь были постоянные пробки. Потому что люди перестраивались. В одну полосу приходилось заезжать в районы городские, либо выезжать с них. На МКАД по 40 минут с утра люди здесь стояли. По часу не могли выехать", - рассказал Борис Прозоров, директор по дорожно-мостовому строительству компании-генерального подрядчика.

По расчетам строителей, новая развязка улучшит пропускную способность Алтуфьевского шоссе на 30-40 процентов. Да и в целом - транспортную обстановку на севере и северо-востоке мегаполиса.

"Данная развязка включает в себя порядка 5,5 километра дорог автомобильных. около 6-7 километров новых линий освещения. Было переложено порядка 16 километров сетей связи. Водосток построен новый", - сообщил Борис Прозоров.

Новая эстакада улучшила выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАДа в сторону Дмитровского шоссе. А путепровод через МКАД должен обеспечить комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. Движение на обновленной развязке открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня большое событие — мы закончили программу реконструкции на вылетных магистралях, развязках, которые пересекаются с МКАД. Всего 22 развязки. Это огромное сооружение, которое включает в себя тоннели, эстакады, мосты. Работы очень сложные, объемные. Проводились практически одновременно с движением автомашин, не останавливая его. И с большой перекладкой инженерных сооружений и коммуникаций. Сегодня открываем последнюю такую развязку на Алтуфьевском шоссе", — отметил мэр Москвы.

Чтобы реконструировать все 22 развязки, за 10 лет пришлось построить 180 километров съездов и эстакад, тоннелей и переходно-скоростных полос. Сегодня же на севере Москвы Сергей Собянин открыл и новую связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе от улицы Хачатуряна до Дубнинской.

Шестиполосную трассу длиной около одного километра построили всего за два года. "Самым сложным, наверное, было увязать работы с подрядной организацией РЖД, которая строила путепроводы железнодорожные. И, соответственно, как только они закончили свои работы, мы уже под путепроводами проложили свою дорогу и соединили реконструированный участок улицы Хачатуряна и вновь построенную дорогу", - сообщил Виктор Макаров, инженер-строитель.

Дополнительная поперечная связь между Северным и Северо-Восточным округами должна существенно снизить нагрузку на прилегающие к новой трассе дороги. Между соседними районами пробег автотранспорта сократится почти в два раза.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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