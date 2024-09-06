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Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

15:07
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Между соседними районами пробег автотранспорта сократится почти в два раза

В Москве завершена масштабная программа реконструкции развязок на вылетных магистралях, которые пересекаются с МКАД. Сегодня открыли последнюю из них — на Алтуфьевском шоссе. Старт движению дал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, готов ещё один важный дорожный проект — новая связка между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе.

Пересечение МКАДа с Алтуфьевским шоссе - на современный манер. Без старых однополосных съездов клеверного типа. Теперь здесь направленные съезды большой пропускной способности.

"При однополосном движении здесь были постоянные пробки. Потому что люди перестраивались. В одну полосу приходилось заезжать в районы городские, либо выезжать с них. На МКАД по 40 минут с утра люди здесь стояли. По часу не могли выехать", - рассказал Борис Прозоров, директор по дорожно-мостовому строительству компании-генерального подрядчика.

По расчетам строителей, новая развязка улучшит пропускную способность Алтуфьевского шоссе на 30-40 процентов. Да и в целом - транспортную обстановку на севере и северо-востоке мегаполиса.

"Данная развязка включает в себя порядка 5,5 километра дорог автомобильных. около 6-7 километров новых линий освещения. Было переложено порядка 16 километров сетей связи. Водосток построен новый", - сообщил Борис Прозоров.

Новая эстакада улучшила выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАДа в сторону Дмитровского шоссе. А путепровод через МКАД должен обеспечить комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. Движение на обновленной развязке открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня большое событие — мы закончили программу реконструкции на вылетных магистралях, развязках, которые пересекаются с МКАД. Всего 22 развязки. Это огромное сооружение, которое включает в себя тоннели, эстакады, мосты. Работы очень сложные, объемные. Проводились практически одновременно с движением автомашин, не останавливая его. И с большой перекладкой инженерных сооружений и коммуникаций. Сегодня открываем последнюю такую развязку на Алтуфьевском шоссе", — отметил мэр Москвы.

Чтобы реконструировать все 22 развязки, за 10 лет пришлось построить 180 километров съездов и эстакад, тоннелей и переходно-скоростных полос. Сегодня же на севере Москвы Сергей Собянин открыл и новую связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе от улицы Хачатуряна до Дубнинской.

Шестиполосную трассу длиной около одного километра построили всего за два года. "Самым сложным, наверное, было увязать работы с подрядной организацией РЖД, которая строила путепроводы железнодорожные. И, соответственно, как только они закончили свои работы, мы уже под путепроводами проложили свою дорогу и соединили реконструированный участок улицы Хачатуряна и вновь построенную дорогу", - сообщил Виктор Макаров, инженер-строитель.

Дополнительная поперечная связь между Северным и Северо-Восточным округами должна существенно снизить нагрузку на прилегающие к новой трассе дороги. Между соседними районами пробег автотранспорта сократится почти в два раза.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Сергей Собянин на открытии транспортной развязки
Сергей Собянин на открытии транспортной развязки
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
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