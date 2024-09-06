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Создание метавселенной ВДНХ обсудили на фестивале "Портал 2030-2050"

15:10
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Платформа доступна в пилотном режиме

В метавселенную ВДНХ - прямо из дома! В Москве на фестивале "Портал 2030-2050" рассказали, как применяли высокие технологии в творческих проектах города.

Это точная копия ВДНХ, воссозданная в 3D. Проработана каждая деталь! Виртуальная прогулка по самой известной в стране выставке дополнена ещё и историческими фактами. Путешественники не одиноки - их сопровождает популярный артист Ваня Дмитриенко.

Сейчас платформа доступна в пилотном режиме. Отправиться по аллеям ВДНХ можно из любого уголка страны. Достаточно просто зайти на сайт проекта. Что и сделали уже многие.

"Это дало возможность всем пользователям рунета, жителям всей России отправиться на виртуальную прогулку по "метаВДНХ", прогуляться по аллеям, зайти в некоторые павильоны, даже познакомиться с экспозицией. Мы видим высокий интерес пользователей к этому проекту, мы рады, что он вызвал такой отклик, получаем только положительные отзывы, планируем развивать этот проект и дальше", - рассказала начальник управления внешних коммуникаций ГБУ "Информационный город" Евгения Кузнецова.

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Фестиваль "Портал 2030-2050"
Фестиваль "Портал 2030-2050"
Фестиваль "Портал 2030-2050"
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