Украинские уклонисты проложили путь в Белоруссию

Они пытаются пробраться через заминированную местность

Украинские уклонисты нашли новый маршрут спасения от службы в ВСУ. Они намеревались сбежать в Белоруссию – при этом пытались преодолеть минное поле.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность. Пограничники приложили видео, из которого следует, что они задержали пять человек.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Тем не менее, регулярно появляются сообщения о попытках украинцев, не желающих пополнять ряды ВСУ, скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии, передает РИА Новости.

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