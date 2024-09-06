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Украинские уклонисты проложили путь в Белоруссию

12:46
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Они пытаются пробраться через заминированную местность

Украинские уклонисты нашли новый маршрут спасения от службы в ВСУ. Они намеревались сбежать в Белоруссию – при этом пытались преодолеть минное поле.

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Как сообщает Госпогранслужба Украины, группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность. Пограничники приложили видео, из которого следует, что они задержали пять человек.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Тем не менее, регулярно появляются сообщения о попытках украинцев, не желающих пополнять ряды ВСУ, скрыться через западную границу в Польше, Молдавии, Венгрии и Словакии, передает РИА Новости.

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