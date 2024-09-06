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Кот Крошик, который весит 17 кг, начал тренироваться на беговой дорожке

13:00
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Пермские волонтеры помогают животному вернуть здоровье

Кот Крошик из Перми, которого раскормили до 17 килограммов, продолжает похудение. В специальный план включили физические нагрузки на беговой дорожке.

Крошик жил в одной из пермских больниц, сотрудники которой, не скупясь, кормили кота остатками больничного рациона. Когда животному стало трудно двигаться, забили тревогу и обратились к волонтерам.

Крошика перевезли в реабилитационный центр и начали борьбу с лишним весом. В приюте "Матроскин" заявили, что пермский житель мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, чего он хочет — заново научиться ходить. Для этого Крошика посадили на диету, а когда он начал сбрасывать вес — подключили занятия на беговой дорожке. Также в программу реабилитации входит гидротерапия и кинезиотерапия

И хотя впереди еще долгий путь к восстановлению здоровья, волонтеры уверяют, что Крошик уже добился значительного успеха. Узнать о том, как обстоят дела у худеющего кота, а также помочь ему можно через Telegram-канал пермского приюта "Матроскин".

Вдохновить Крошика могла бы история похудения нижегородской собаки по кличке Кругетс. Весивший больше центнера пес сумел за два месяца избавиться от 36 килограммов, хотя похудение, по признанию сотрудников благотворительного фонда, далось Кругетсу очень нелегко.

Между тем в Москве ветеринары спасли жизнь корги Тедди, который съел 20 сладких батончиков, причем вместе с оберткой. Специалисты рассказали, какие сладости могут оказаться для собак смертельными.

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