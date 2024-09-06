Кот Крошик, который весит 17 кг, начал тренироваться на беговой дорожке

Пермские волонтеры помогают животному вернуть здоровье

Кот Крошик из Перми, которого раскормили до 17 килограммов, продолжает похудение. В специальный план включили физические нагрузки на беговой дорожке.

Крошик жил в одной из пермских больниц, сотрудники которой, не скупясь, кормили кота остатками больничного рациона. Когда животному стало трудно двигаться, забили тревогу и обратились к волонтерам.

Крошика перевезли в реабилитационный центр и начали борьбу с лишним весом. В приюте "Матроскин" заявили, что пермский житель мог бы войти в пятерку самых толстых котов мира, но единственное, чего он хочет — заново научиться ходить. Для этого Крошика посадили на диету, а когда он начал сбрасывать вес — подключили занятия на беговой дорожке. Также в программу реабилитации входит гидротерапия и кинезиотерапия

И хотя впереди еще долгий путь к восстановлению здоровья, волонтеры уверяют, что Крошик уже добился значительного успеха. Узнать о том, как обстоят дела у худеющего кота, а также помочь ему можно через Telegram-канал пермского приюта "Матроскин".

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