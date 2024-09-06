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Более одного миллиона человек уже проголосовали на выборах депутатов в столице

12:56
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Большая часть проголосовавших сделала свой выбор онлайн

В голосовании за депутатов в столице приняли участие уже более одного миллиона человек. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

"В голосовании на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов и столичного района Куркино уже приняли участие миллион человек. Большая часть проголосовавших на данный момент сделали свой выбор онлайн на специальной странице elec.mos.ru. Этот способ доступен пользователям, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru", – говорится в сообщении на сайте Общественного штаба.

Как отмечается, с помощью терминалов проголосовали более 40 тысяч горожан. Бумажными бюллетенями воспользовались порядка восьми тысяч жителей.

"Для голосования "бумажным" способом необходимо было заранее подать заявление, однако в случае его отсутствия по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии уполномочен принять решение о выдаче бумажного бюллетеня", – добавили в штабе.

6 сентября в России стартовали выборы разного уровня. Граждане голосуют за губернаторов, представителей местных парламентов и органов самоуправления.

В столице выборы продлятся с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. На выборах доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках Москвы, где находятся терминалы.

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