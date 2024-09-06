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ЦБ продлил ограничения на снятие валюты

13:27
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Они будут действовать еще минимум полгода

Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
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Как сообщила в пятницу, 6 сентября, пресс-служба регулятора, соответствующее решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Лимит на снятие гражданами валюты со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, остается на уровне 10 тысяч американских долларов (или эквивалент этой суммы в евро). Остальные средства можно получить в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также выдаются в рублях.

В июне сообщалось, что ЦБ решил изменить порядок установления официальных курсов доллара США и евро. Отныне это делают на основе отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сбережения выгоднее хранить в рублях, нежели в валюте, поскольку финансовые организации предлагают максимально выгодные ставки по вкладам.

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